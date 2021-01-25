Генеральный директор ЦСКА опроверг слухи о конфликтах в клубе

| Карен Саркисян

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг слухи о конфликтах в московском клубе.

По словам гендиректора ЦСКА, он даже представить не может, откуда берутся слухи.

«Как говорится в известном фильме, не читайте до обеда советских газет. Правда, сейчас речь скорее об интернете. Никаких оснований под этими слухами нет», — цитирует Бабаева официальный сайт ПФК ЦСКА.

Напомним, что после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.