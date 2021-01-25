Гол Драйзайтля принес «Эдмонтону» победу над «Виннипегом» в матче НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Виннипеге, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Райан Ньюджент-Хопкинс, Кайл Туррис, Кайлер Ямамото и Леон Драйзайтль. У хозяев шайбы забросили Адам Лаури, Николай Элерс и Блейк Уилер.

«Виннипег» прервал трехматчевую победную серию в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» проиграла «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег Джетс» (Виннипег, Канада) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон, Канада) — 3:4 (1:0, 0:2, 2:2)