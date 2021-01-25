Бывший гендиректор «Локомотива» поделился мнением о цене ТВ-прав на РПЛ

| Карен Саркисян

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о цене телевизионных прав на трансляцию Российской премьер-лиги (РПЛ).

По словам менеджера, цена зависит от спроса и предложения, и нужно исходить из того, сколько дают.

Геркус отмечает, что в России нет модели, по которой можно было бы эффективнее продавать ТВ-права.

«Нельзя в одночасье увеличить стоимость ТВ-прав с 2 до 4 миллиардов рублей. Невозможно!

Повторяю, нет спроса. Никто не обивает пороги в надежде приобрести права на показ матчей Премьер-лиги», — цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

После 19 туров РПЛ на первом месте в турнирной таблице с 41 очком расположился петербургский «Зенит», опережая московский ЦСКА на четыре очка.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.