Соболев высказался о возможном переходе Кокорина в «Фиорентину»

| Карен Саркисян

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о возможном переходе нападающего московской команды Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину».

По словам нападающего, когда про Кокорина появляются слухи, он никогда его о них не спрашивает.

«Про Италию – особенно», — цитирует Соболева «Чемпионат.com».

Напомним, что после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая на два очка от московского ЦСКА и на шесть очков от петербургского «Зенита».

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.