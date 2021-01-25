Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

close
Сергей Ковалев Сергей Ковалев

Российский боксер Ковалев провалил повторное тестирование на допинг

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Российский боксер Сергей Ковалев провалил повторное тестирование на допинг. Об этом сообщает Boxingscene.

По информации источника, в организме российского боксера вновь был обнаружен синтетический тестостерон.

Напомним, что из-за первого проваленного допинг-теста был отменен бой Ковалева против узбекского боксера Бектемира Меликузиева, который должен был состояться 30 января.

Сергей Ковалев — бывший чемпион мира по версия WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе.

Ранее Хабиб заявил о намерении начать карьеру профессионального футболиста.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.