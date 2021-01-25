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ЦСКА может приобрести нападающего «Эвертона» Тосуна

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Московский ЦСКА может приобрести нападающего английского «Эвертона» Дженка Тосуна. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, в ближайшее время московский клуб может начать переговоры с «Эвертоном» по переходу Тосуна.

Сообщается, что английский клуб готов отпустить нападающего в ЦСКА.

Отметим, что в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Дженк Тосун принял участие в пяти матчах и не забил ни одного мяча.

Напомним, что после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.

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