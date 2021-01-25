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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч

Нападающий ЦСКА Гайч перейдет в «Антверпен» на правах аренды

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Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч перейдет в бельгийский «Антверпен» на правах аренды. Об этом сообщает VoetbalNieuws со ссылкой на Het Laatste Nieuws.

По информации источника, соглашение между ЦСКА и «Антверпеном» по аренде нападающего не предусматривает право выкупа.

Отметим, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Гайч принял участие в 13 матчах и не забил ни одного мяча.

Напомним, что после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.

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