На Большунова подали заявление в финскую полицию

На российского лыжника Александра Большунова подали заявление в полицию Лахти (Финляндия). Об этом сообщает финский телеканал MTV.
Напомним, что на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти Большунов отмахнулся и ударил палкой финского лыжника Йони Мяки.
В результате инцидента сборную России дисквалифицировали с эстафеты.
Сообщается, что заявление на Большунова подали два гражданина Финляндии, имена которых не уточняются.
Отметим, что финская полиции не приняла окончательного решения о начале предварительное расследование инцидента.
Ранее сборная России заняла четвертое место в женской эстафете на этапе Кубка мира.