В сборной России отреагировали на заявление Хабиба о желании начать карьеру игрока

| Карен Саркисян

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил о желании начать карьеру профессионального футболиста.

По словам российского бойца, он готовится к дебюту в большом футболе.

«Я свободный агент. Жду предложений, будем рассматривать», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Официальная страница сборной России по футболу в Instagram отреагировала на заявление бойца.

«Уже ждем», — написала пресс-служба национальной команды.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры после победы над американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Отметим, что на счету российского бойца 29 побед в 29 боях в MMA.

Ранее Порье нокаутировал Макгрегора на турнире UFC 257.