Тухель сменит Лэмпарда на посту главного тренера «Челси»

| Мартин Норикович

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард будет уволен с поста главного тренера лондонского клуба. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «Челси» объявит об отставке Лэмпарда 25 января.

Сообщается, что новым главным тренером лондонского клуба станет немецкий специалист Томас Тухель.

Напомним, что после 19 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Челси» набрал 29 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице.

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