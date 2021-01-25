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Губерниев раскритиковал окружение Большунова

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Журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал окружение российского лыжника Александра Большунова за слова о финском лыжнике Йони Мяки.

Напомним, Мяки подрезал Большунова на финише эстафетной гонки, россиянин несколько раз ударил его палкой по спине, а после финиша Александр врезался в спортсменов из Финляндии. Сборную России дисквалифицировали, лишив бронзовой медали.

«Чудовищно выглядят слова окружения, и ветеранов, и кого бы то ни было, что нужно было еще нападать, ударить кулаками. Это подстава для российских лыж, и подстава для Большунова», — сказал Губерниев в Telegram.

Ранее в финской полиции прокомментировали подачу заявления на Большунова.

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