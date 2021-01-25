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Олимпийский чемпион жестко высказался о норвежских лыжниках

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Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов высказался о лыжниках из Норвегии, передает RT.

«Они всегда были готовы костьми лечь, но не допустить победы русских. Способны подставить ногу сопернику, если это позволяет ситуация», — сказал Зимятов.

Также он напомнил случай, когда у одного из спортсменов сломалась палка, но норвежский тренер не помог ему, демонстративно отвернувшись.

«Должна быть элементарная человечность. Если человек от жажды на твоих глазах умирает, ты что, не дашь ему воды?» — добавил Зимятов.

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