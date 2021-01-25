Назван лучший российский хоккеист второй недели НХЛ

Вратарь клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов признан лучшим российским игроком второй недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает сайт турнира.

За два матча голкипер отразил 58 из 59 бросков.



Второй звездой стал форвард «Далласа» Александр Радулов, который забросил две шайбы и отдал одну передачу в игре против «Нэшвилла» (7:0).

Третьей звездой признан Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс». Он отдал четыре передачи в трех матчах.

Ранее передача Кирилла Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Сан-Хосе».