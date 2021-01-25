Генеральный директор «Тамбова» оценила вероятность снятия команды с РПЛ в 99%

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала о том, что клуб может сняться с розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «СЭ».



«Вероятность того, что клуб снимется с чемпионата 31 января составляет 99%. Нет ни одного критерия, который клуб бы выполнял в отношении РПЛ и даже Олимп — ФНЛ», — сказала Коновалова.

Она отметила, что даже академия вышла из состава учредителей, что является одним из требований правил лицензирования.

Ранее в «Тамбове» выступили против сокращения РПЛ до 12 клубов