Магомед Исмаилов номинирован на звание лучшего бойца года

Российский боец Магомед Исмаилов вошел в число 16 номинантов на звание «Боец 2020 года» ежегодной ММА-премии «ACA Awards», сообщает пресс-служба Absolute Championship Akhmat (ACA).

Помимо Исмаилова на награду претендуют Биберт Туменов, Артем Резников, Андрей Гончаров, Никола Дипчиков, Дмитрий Побережец, Байзет Хатхоху, Фелипе Фроес, Тони Джонсон, Абдул-Азиз Абдулвахабов, Мурад Абдулаев, Азамат Керефов, Дэниель Де Альмейда, Муслим Магомедов, Абубакар Вагаев, Магомед Бибулатов.

Голосование продлится до 25 января в социальных сетях ACA. Также премия «ACA Awards» определит победителей в номинациях: «Лучший нокаут 2020», «Лучший бой 2020», «Лучший сабмишен». Победитель в каждой номинации получит $10 тысяч.

Ранее Исмаилов встретился с Хамзатом Чимаевым.