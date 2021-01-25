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Магомед Исмаилов номинирован на звание лучшего бойца года

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Российский боец Магомед Исмаилов вошел в число 16 номинантов на звание «Боец 2020 года» ежегодной ММА-премии «ACA Awards», сообщает пресс-служба Absolute Championship Akhmat (ACA).

Помимо Исмаилова на награду претендуют Биберт Туменов, Артем Резников, Андрей Гончаров, Никола Дипчиков, Дмитрий Побережец, Байзет Хатхоху, Фелипе Фроес, Тони Джонсон, Абдул-Азиз Абдулвахабов, Мурад Абдулаев, Азамат Керефов, Дэниель Де Альмейда, Муслим Магомедов, Абубакар Вагаев, Магомед Бибулатов.

Голосование продлится до 25 января в социальных сетях ACA. Также премия «ACA Awards» определит победителей в номинациях: «Лучший нокаут 2020», «Лучший бой 2020», «Лучший сабмишен». Победитель в каждой номинации получит $10 тысяч.

Ранее Исмаилов встретился с Хамзатом Чимаевым.

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