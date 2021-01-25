Защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва прокомментировал увольнение из клуба наставника Фрэнка Лэмпарда.
«Я хочу поблагодарить вас за все, что вы и ваш штаб сделали для меня. Казалось, что мы работаем вместе десять лет. Спасибо за все, легенда», — написал Силва в Instagram.
Лэмпард возглавлял «синих» с лета 2019 года.
close
Тьяго Силва прокомментировал увольнение Лэмпарда из «Челси»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва прокомментировал увольнение из клуба наставника Фрэнка Лэмпарда.
Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.