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Косторная позитивно высказалась о переходе от Тутберидзе к Плющенко

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Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала свой переход от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

В интервью японскому телевидению спортсменка рассказала, что у нее были проблемы с композицией для короткой программы.

«Мне сказали, что мой вариант не слишком хорош. Я разозлилась, когда через несколько дней другой фигуристке дали программу под эту песню. Я была недовольна обстановкой в «Самбо-70». Решила уйти до старта сезона», — заявила Косторная.

Также она отметила, что стала больше улыбаться, когда перешла к Плющенко.

Ранее стал известен состав участников командного турнира по фигурному катанию.

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