Форвард «Зенита» Азмун раскрыл детали взаимоотношений с Дзюбой

Форвард петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун раскрыл детали взаимоотношений с партнером по команде Артемом Дзюбой. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, у 32-летнего россиянина невозможно отобрать мяч без нарушения правил.

«Мы с Артемом хорошо понимаем друг друга. Я знаю, где он находится, даже если смотрю на мяч или в другую сторону. Всегда понимаю, куда Дзюба побежит, куда нужно отдать передачу.

Он физически силен, прекрасно ставит корпус, великолепно действует в штрафной площади», — сказал Дзюба.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» предложил защитнику мадридского «Реала» Серхио Рамосу трехлетний контракт на общую сумму €45 млн.