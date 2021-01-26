Валуев дал комментарий о ситуации с уголовным делом Большунова

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Николай Валуев дал комментарий о ситуации в связи с подачей заявления в финскую полицию с просьбой возбудить уголовное дело на лыжника Александра Большунова. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, данная информация вряд ли носит в себе правдивый характер.

«Какое уголовное дело для Большунова? Проще поверить, что американцы были на Луне!

Вы видели хоть одно уголовное, да даже административное дело, возбужденное в связи с тем, что кого-то сбили на финише или во время гонки? На моей памяти такого не было», — сказал Валуев.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов и Елена Вяльбе извинились за инцидент с финским лыжником.