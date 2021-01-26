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Спортивные новости

«Ростов» сравнил Карпина с Юлием Цезарем

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Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» в Twitter показала, как главный тренер Валерий Карпин готовится к возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

На видео 52-летний специалист одновременно работает в ноутбуке и занимается на велотренажере.

«Кто-то ест салат «Цезарь», а кто-то работает как Юлий Цезарь», — гласит подпись.

За 11 туров до конца чемпионата донской клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес перейдет в андалусийскую «Севилью».

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