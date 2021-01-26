Конкурент Миранчука в «Аталанте» уйдет в «Севилью»

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес перейдет в андалусийскую «Севилью». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
По информации источника, стороны договорились о полноценном трансфере. Во вторник футболист прилетит в Испанию.
Гомес в нынешнем сезоне чемпионата Италии сыграл десять матчей, в которых смог забить четыре мяча.
Ранее сообщалось, что известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном возвращении нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в московский «Спартак».
Papu Gomez joins Sevilla on a permanent deal from Atalanta, confirmed and here we go! Total agreement reached, tomorrow he'll be in Spain. ������⚪️ #Sevilla #Papu #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2021