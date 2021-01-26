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Конкурент Миранчука в «Аталанте» уйдет в «Севилью»

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Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес перейдет в андалусийскую «Севилью». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По информации источника, стороны договорились о полноценном трансфере. Во вторник футболист прилетит в Испанию.

Гомес в нынешнем сезоне чемпионата Италии сыграл десять матчей, в которых смог забить четыре мяча.

Ранее сообщалось, что известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном возвращении нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в московский «Спартак».

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