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«Атлетик» забил пять мячей «Хетафе» в матче чемпионата Испании

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В очередном матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетик» разгромил «Хетафе».

Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан Мамес» при пустых трибунах и завершилась разгромной волевой победой хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Йерай Альварес, Алехандро Беренгер, Оскар Де Маркос и Рауль Гарсия, оформивший дубль на свой лицевой счет.

У проигравшей команды отличился Куку.

Этот успех позволил баскам набрать 24 очка и подняться на девятую строчу в турнирной таблице Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова объяснила невозможность переезда клуба в Саранск.

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