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Гендиректор «Тамбова» объяснила невозможность переезда клуба в Саранск

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Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова объяснила невозможность переезда клуба в Саранск. Об этом сообщает «СЭ».

По ее словам, бюджет республики Мордовия столь же не велик, как и у Тамбовской области, вследствие чего спонсировать команду попросту некому.

Функционер отметила, что спортивный директор клуба Павел Худяков пытался привлечь иностранного инвестора, однако переговоры так и не увенчались успехом.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» должен «Барселоне» €9 млн за переход Малкома.

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