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Абрамович назвал сложным решение уволить Лэмпарда из «Челси»

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Владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович назвал сложным решение уволить Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба «синих».

По его словам, статус англичанина в истории клуба останется непоколебимым.

«Это было очень тяжелое решение, так как у меня замечательные взаимоотношения с Лэмпардом, и я отношусь к нему с большим уважением. Он — невероятно порядочный человек с потрясающим отношением к делу. Тем не менее, мы считаем, что в сложившихся обстоятельствах лучше всего будет сменить тренера.

Он знаковая фигура для этого великого клуба. Его всегда встретят на «Стэмфорд Бридж» с распростертыми объятиями», — сказал Абрамович.

Ранее пресс-служба футбольного клуба «Ростов» показала, как главный тренер Валерий Карпин готовится к возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

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