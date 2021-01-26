Агент высказался о возможном переходе нападающего ЦСКА Гайча в «Антверпен»

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в бельгийский «Антверпен» на правах аренды.
Агент Фабиан Бустос высказался о возможном переходе нападающего.
«Я не слышал об интересе со стороны «Антверпена». На сегодняшний день Гайч сосредоточен на выступлениях за ЦСКА. Сейчас Адольфо находится на сборах с командой в Испании», — цитирует Бустоса Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Гайч принял участие в 13 матчах и не забил ни одного мяча.
После 19 туров РПЛ ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.
Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.