Агент высказался о возможном переходе нападающего ЦСКА Гайча в «Антверпен»

| Карен Саркисян

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в бельгийский «Антверпен» на правах аренды.

Агент Фабиан Бустос высказался о возможном переходе нападающего.

«Я не слышал об интересе со стороны «Антверпена». На сегодняшний день Гайч сосредоточен на выступлениях за ЦСКА. Сейчас Адольфо находится на сборах с командой в Испании», — цитирует Бустоса Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Гайч принял участие в 13 матчах и не забил ни одного мяча.

После 19 туров РПЛ ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.