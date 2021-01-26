Кучаев прокомментировал свое возвращение в общую группу игроков ЦСКА

| Карен Саркисян

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин и полузащитник Константин Кучаев вернулись в общую группу игроков на зимнем тренировочном сборе в Кампоаморе (Испания).

Кучаев прокомментировал свое возвращение после травмы.

«Соскучились по тренировкам с командой. Отдельно — все-таки не то. Всем вместе работать приятнее, мы это сразу поняли.

Все по плану, у нас была разминка и упражнения с мячом, основную часть нам проводить с командой пока не разрешают. Чувствую себя я уже хорошо, как только доктора разрешат работать на полную, буду к этому готов» — цитирует полузащитника официальный сайт московского клуба.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на 4 очка.

Ранее московский ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.