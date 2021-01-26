Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

Российский нападающий Дорофеев подписал контракт с клубом НХЛ «Голден Найтс»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Российский нападающий Павел Дорофеев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Парадайса.

Сообщается, что контракт нападающего с «Вегасом» рассчитан на три года.

Отметим, что Дорофеев присоединится к фарм-клубу «Голден Найтс» — «Хендерсон Сильвер Найтс».

Напомним, что в нынешнем сезоне Павел Дорофеев провел один матч за «Трактор» из Челябинска в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ранее «Оттава» с Зайцевым пропустила семь шайб от «Ванкувера» в матче НХЛ.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.