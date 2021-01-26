Нападающий «Зенита» Азмун высказался о возможной вакцинации от коронавируса

| Карен Саркисян

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун высказался о возможной вакцинации от коронавируса.

По словам нападающего, он собирается прививаться, если не будет никаких последствий для здоровья.

«Вакцине можно доверять только в том случае, если будет доказана ее безвредность. Надеюсь, эта напасть исчезнет, и мир когда-нибудь забудет о коронавирусе», — цитирует Азмуна «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сердар Азмун провел 15 матчей и забил 11 мячей.

После 19 туров РПЛ петербургский «Зенит» набрал 41 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице, опережая московский ЦСКА на четыре очка.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет с «Реал Мурсией» в товарищеском матче на сборе в Испании.