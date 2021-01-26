Азмун вспомнил, как Канделаки перепутала его с игроком сборной России

| Карен Саркисян

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун вспомнил, как генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки перепутала его с полузащитником сборной России Магомедом Оздоевым.

Напомним, что в октябре 2019 Канделаки поздравила сборную России после победы над национальной командой Шотландии (4:0) в матче отборочного раунда на Евро-2020, упомянув Азмуна.

«Бывает такое, но ничего страшного в этом нет. Она просто хотела видеть всех самых красивых ребят в сборной России!» — цитирует Азмуна «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сердар Азмун провел 15 матчей и забил 11 мячей.

После 19 туров РПЛ петербургский «Зенит» набрал 41 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице, опережая московский ЦСКА на четыре очка.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет с «Реал Мурсией» в товарищеском матче на сборе в Испании.