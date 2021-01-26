Долги «Барселоны» превысили миллиард евро из-за пандемии коронавируса

| Карен Саркисян

Долги каталонской «Барселоны» превысили миллиард евро из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, каталонский клуб задекларировал долг в размере €1 млрд, а также краткосрочную задолженность на €730 млн.

Также сообщается, что «Барселона» должна другим клубам порядка €126 млн.

После 19 туров испанской Примеры каталонская «Барселона» набрала 37 очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице, отставая от мадридского «Реала» на три очка и от мадридского «Атлетико» на десять очков.

Ранее нападающий «Зенита» Азмун высказался о возможной вакцинации от коронавируса.