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Полузащитник «Ниццы» Данило выложил фотографии из аэропорта

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Полузащитник французской «Ниццы» Данило Барбоза выложил фотографии из франкфуртского и мюнхенского аэропортов на своей странице в Instagram.

Напомним, что в СМИ сообщалось о возможном переходе полузащитника в московский ЦСКА.

Отметим, что в нынешнем сезоне Данило сыграл за «Ниццу» в четырех матчах французской Лиги 1.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на 4 очка.

Ранее московский ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.

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