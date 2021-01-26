Ларссон назвал переход Кокорина в «Фиорентину» потерей для «Спартака»

| Карен Саркисян

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал переход Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину».

Напомним, что 25 января Кокорин прибыл в Италию и прошел медицинское обследование перед подписанием контракта с итальянским клубом до 2024 года.

Сообщалось, что сумма сделки между московским клубом и «Фиорентиной» составит €4,5 млн.

«Кокорин — отличный парень и футболист. Это потеря для нас, жалко, что он ушел.

Испытал ли зависть? Все знают о моих амбициях играть в Европе, но я счастлив в «Спартаке», — цитирует Ларссона «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Кокорин сыграл в восьми матчах и забил два мяча.

После 19 туров РПЛ «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая на два очка от московского ЦСКА и на шесть от петербургского «Зенита».

Ранее Азмун ответил на вопрос об уходе из «Зенита».