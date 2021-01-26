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«Реал» предложит Мбаппе €21 млн в год

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Мадридский «Реал» предложит нападающему «Пари Сен-Жермена» Килиану Мбаппе контракт на сумму в €21 млн в год. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в ответ на предложение мадридского клуба «ПСЖ» предлагает Мбаппе €36 млн.

Сообщалось, что парижский клуб просит у «Реала» €150 млн за нападающего.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 14 мячей в 17 матчах.

После 21 тура Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» набрал 45 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице.

Ранее полузащитник «Ниццы» Данило выложил фотографии из аэропорта.

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