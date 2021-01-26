Рейс-директор FIS рассказал о беседе с Большуновым

Пьер Миньере, рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), рассказал о беседе с россиянином Александром Большуновым после инцидента с финном Йони Мяки, передает NRK.

Напомним, в конце эстафетной гонки финн подрезал Большунова. Россиянин жестко отмахнулся, ударив соперника палкой. Россию дисквалифицировали, лишив бронзовой медали.

«Он понял, что его поведение было неприемлемым. Лыжные гонки как спорт — маленькая семья. Важно, чтобы атмосфера была миролюбивой. У нас был хороший разговор», — сказал Миньере.

Ранее сообщалось о том, что Большунову грозит до двух лет и восьми месяцев тюрьмы за нападение на Мяки.