ФФККР отправила на утверждение в ISU название команды сборной России на ЧМ

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал о том, что организация отправила на утверждение в Международный союз конькобежцев (ISU) название сборной России на чемпионат мира, передает РИА «Новости».

Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Россию на два года от международных соревнований. Россиянам запрещено использовать флаг и гимн.



Турнир пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.

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