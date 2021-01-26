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Спортивные новости

В ФФККР прокомментировали новость, что Россия будет выступать на ЧМ под сокращенным названием

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Александр Коган, Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), прокомментировал новость о том, что Россия будет выступать на чемпионате мира под названием Figure Skating Russia (FSR).

«Я такой информации не давал. Не известно, где будет проходить чемпионат мира и будет ли вообще. Давайте дождемся официального решения и будем заниматься остальными вопросами», — сказал Коган.

Турнир должен пройти с 22 по 28 марта.

Ранее стало известно возможное название сборной России на ЧМ по фигурному катанию.

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