Ананидзе оценил умение Хабиба играть в футбол

Экс-игрок московского «Спартака» Джано Ананидзе оценил умение бойца Хабиба Нурмагомедова играть в футбол, передает «Чемпионат.com».

Напомним, Хабиб сыграл с футболистами красно-белых в Дубае, где москвичи проводят сбор. Также в матче принял участие Ананидзе.

«Игрой это, конечно, сложно назвать. Подурачились, хи-хи, ха-ха и разошлись. Знал, что Хабиб любит футбол. Думал, что играет он не так хорошо, как говорит. А оказалось все не так», — сказал Джано.

Полузащитник отметил, что Хабиб забил много мячей.



Ранее Георгий Джикия опубликовал фото с Хабибом.