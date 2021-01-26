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Плющенко рассказал о своем отношении к Тутберидзе

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Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о своем отношении к Этери Тутберидзе, передает ТАСС.

Напомним, специалисты смогут поработать в одной команде на Кубке Первого канала, если их спортсменов сведет жеребьевка.

«Я положительно отношусь к Этери Георгиевне. Мы конкуренты, это естественно, поскольку у нас есть классные спортсмены. Если окажемся в одной команде, будем вместе помогать нашим фигуристам», — сказал Плющенко.

Ранее Плющенко вспомнил о переезде в Петербург и жизни в коммуналке.

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