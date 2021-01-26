Российская биатлонистка Подчуфарова не смогла получить словенское гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова не смогла получить паспорт гражданина Словении. Об этом рассказал тренер словенской национальной команды Владимир Королькевич в беседе с News.ru.

Королькевич отметил, что официальной причиной стало несоответствие уровня зарплаты минимальному стандарту Словении.

«Но я думаю, что главная причина не в этом. Видимо, посчитали, что это спортсменка не того уровня. Считаю, что с таким лидером женская сборная Словении могла бы прогрессировать и расти», — добавил он.

Подчуфарова объявила о завершении карьеры весной 2018 года. Спустя полтора года она решила вернуться в биатлон. Она проживала в Словении, чтобы получить гражданство.

Ранее россиянки заняли первое место в эстафете на этапе КМ по биатлону.