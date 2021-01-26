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Губерниев жестко высказался об отказе Подчуфаровой в словенском гражданстве

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Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что российской биатлонистке Ольге Подчуфаровой отказали в словенском гражданстве.

«Подчуфаровой отказали в получении словенского гражданства. Придется теперь стараться в немытую и нечищеную сборную России отбираться. Через силу и преодолевая брезгливость, видимо», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Подчуфарова является бронзовой медалисткой чемпионата мира 2017 года в миксе.

Ранее Подчуфарова не смогла получить словенское гражданство.

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