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«Барселона» не выплатила футболистам зарплату в декабре

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Каталонская «Барселона» не выплатила футболистам зарплату в декабре, сообщает COPE.

Отмечается, что игроки получают выплаты в июне и декабре.

Руководство клуба не смогло расплатиться с игроками в назначенный срок из-за дефицита ликвидности.

Сезон-2019/20 сине-гранатовые закончили с чистой задолженностью в €488 млн. Каталонцы ведут переговоры с кредиторами об отсрочке платежей. «Барса» задекларировала долг в размере €1 млрд, а также краткосрочную задолженность на €730 млн.

Ранее сообщалось о том, что долги «Барселоны» превысили миллиард евро из-за пандемии коронавируса.

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