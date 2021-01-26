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Тухель назначен на пост главного тренера «Челси»

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Немец Томас Тухель назначен на пост главного тренера лондонского «Челси», сообщает пресс-служба «синих» в Instagram.

Отмечается, что специалист подписал контракт на 18 месяцев. Он заменил Фрэнка Лэмпарда, который был уволен 25 января.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» занимает девятое место, набрав 29 очков.

Ранее Лэмпарду не дали попрощаться с футболистами «Челси».

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