Тухель назначен на пост главного тренера «Челси»

Немец Томас Тухель назначен на пост главного тренера лондонского «Челси», сообщает пресс-служба «синих» в Instagram.



Отмечается, что специалист подписал контракт на 18 месяцев. Он заменил Фрэнка Лэмпарда, который был уволен 25 января.



В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» занимает девятое место, набрав 29 очков.

Ранее Лэмпарду не дали попрощаться с футболистами «Челси».