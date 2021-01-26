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Спортивные новости

МОК призвал НОК обсудить вакцинацию спортсменов с правительствами своих стран

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Международный олимпийский комитет (МОК) призвал Национальные олимпийские комитеты (НОК) обсудить вакцинацию спортсменов с правительствами своих стран, сообщает сайт МОК.

МОК заинтересован в том, чтобы спортсмены привились до того, как приедут на Игры. Следующая Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа.

Отмечается, что правительства ряда стран уже приняли положительные решения по данному вопросу или проводят консультации со своими НОК.

Ранее Елизавета Туктамышева заявила о том, что готовится к Олимпиаде.

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