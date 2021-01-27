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Спортивные новости

Ибрагимович и Лукаку повздорили на поле во время 1/4 финала Кубка Италии

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В четвертьфинальном матче Кубка Италии по футболу между «Миланом» и «Интером» случился конфликт.

В концовке первого тайма бельгийский форвард «нерадзурри» Ромелу Лукаку налетел на шведского нападающего оппонентов Златана Ибрагимовича и защитника Алессио Романьоли, солившем на нем.

Бурная реакция Лукаку, которого придерживали партнеры, встретила ухмылку со стороны Ибрагимовича.

Ранее экс-игрок сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о своем пятидневном запое.

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