Ибрагимович и Лукаку повздорили на поле во время 1/4 финала Кубка Италии

В четвертьфинальном матче Кубка Италии по футболу между «Миланом» и «Интером» случился конфликт.
В концовке первого тайма бельгийский форвард «нерадзурри» Ромелу Лукаку налетел на шведского нападающего оппонентов Златана Ибрагимовича и защитника Алессио Романьоли, солившем на нем.
Бурная реакция Лукаку, которого придерживали партнеры, встретила ухмылку со стороны Ибрагимовича.
Ранее экс-игрок сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о своем пятидневном запое.
Zlatan vs. Lukaku �� pic.twitter.com/9j4ETKEEgx— B/R Football (@brfootball) January 26, 2021