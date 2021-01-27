На стадионе «Тамбова» залили каток

Генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова заявила, что на домашнем стадионе клуба был залит лед. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время работы по реконструкции арены не ведутся, и на беговых дорожках вокруг поля граждане имеют возможность покататься на коньках.

«Там каток залили. Зима же. Ну, не на поле, конечно, каток залили (смеется). Слава богу, что лед вокруг поля.

Да и не факт, что за этим полем кто-то ухаживал», — сказала Коновалова.

Ранее сообщалось, что в четвертьфинальном матче Кубка Италии «Интер» обыграл «Милан».