Польховский оценил перспективы возвращения Подчуфаровой в сборную России

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский оценил перспективы возвращения Ольги Подчуфаровой в состав национальной команды. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, спортсменка сможет побороться за попадание в основу на чемпионате России, который состоится в марте.

«Если у нее не получилось получить словенское гражданство, и она захотела вернуться — пожалуйста, никаких проблем. Ей надо выступить на чемпионате страны и на общих основаниях получить место в сборной.

Спортивный принцип еще никто не отменял», — сказал Польховский.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что российской биатлонистке Ольге Подчуфаровой отказали в словенском гражданстве.