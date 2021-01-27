Тренера «Интера» Конте дисквалифицировали за оскорбление судьи

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте получил двухмачтовую дисквалификацию за оскорбление судьи Фабио Марески по ходу игры чемпионата Италии против «Удинезе», завершившееся нулевой ничьей. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Специалист также был оштрафован за неспортивное поведение на €20 тыс.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Серии А «Интер» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Милана» на два очка.

Ранее сообщалось, что в пресс-службе петербургского «Зенита» отреагировали на долг каталонской «Барселоне» по трансферу бразильского полузащитника Малкома.