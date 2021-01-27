Нападающий Александр Кокорин подписал контракт с «Фиорентиной». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, у флорентийского клуба не осталось вопросов касательно состояния здоровья 29-летнего форварда после того, как он прошел медицинское обследование.

Контракт, сроком на 3,5 года, был подписан сторонами вечером 26 января. Итальянцы выложили московскому «Спартаку» за Кокорина около €5 млн.

Ранее сообщалось, что представители бывшего полузащитника московского «Локомотива» Жасура Жалолиддинова бесплатно предлагают его клубам Российской премьер-лиги (РПЛ).