Трусова не боится отмены ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме

Бронзовая призерка чемпионата Европы в женском одиночном фигурном катании 2020 года Александра Трусова высказалась о предстоящем чемпионате мира 2021 года, который должен пройти с 22 по 28 марта в Стокгольме.

Спортсменка заявила, что будет ждать окончательного решения Международной федерации конькобежцев по поводу проведения или отмены мирового первенства.

«Жду 28 января, когда объявят, будет чемпионат мира или нет. А так просто работаем. Если будет — хорошо, если не будет, тот в следующем году будет. Надеюсь», — сказала Трусова в эфире «Матч ТВ».



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