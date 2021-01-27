УЕФА не планирует изменять формат проведения Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует изменять формат чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, чиновники УЕФА хотят провести континентальное первенство именно так, как и было задумано: в 12 городах 12 стран Европы. При этом отмечается, что возможные ограничения по числу зрителей на трибунах не отпугивают организаторов.

В штаб-квартире ЦЕФА говорят о том, что не желают переносить Евро-2020 в одну или две страны с целью минимизации затрат.

Ранее Юрий Белоус, агент полузащитника Жасура Жалолиддинова, не исключил возвращения игрока в стан московского «Локомотива».